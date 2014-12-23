Дублер Кутузовского будет первой трассой, построенной на частные деньги

Подписано соглашение о строительстве дублера Кутузовского проспекта

Северный дублер Кутузовского проспекта станет первой в стране дорогой, построенной на внебюджетные деньги, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

23 декабря заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина и директор "Новой концессионной компании" Михаил Быханов подписали соглашение о строительстве и эксплуатации Северного дублера Кутузовского проспекта.

В ведомстве отмечают, что заключенное соглашение станет первой в стране автодорожной концессией (договор о передаче прав на объект), которая не предусматривает государственного участия.

Согласно договору, инвестор вкладывает в строительство около 40 миллиардов рублей, причем вернутся деньги за счет платы за проезд. Общий срок действия соглашения – 40 лет.

При этом инвестор может и недополучить прибыль из-за заторов при съезде с трассы в районе "Москвы-Сити". Специально на этот случай были установлены условия наступления соответствующего "страхового случая". Как отметили в департаменте, такой случай наступает только тогда, когда скорость движения на дублере будет менее 20 км/час дважды в сутки на протяжении 1,5 часа подряд или единожды на протяжении 2,5 часа в сутки, а число таких заторов превысит 50 в год.

Ранее Сергей Собянин отметил, что строительство северного дублера Кутузовского проспекта является важным проектом. "Это очень важный проект, общая инвестиционная стоимость его приближается к 40 миллиардам рублей. После реализации проекта должна улучшиться ситуация на Кутузовском проспекте и на Западе нашего города. Впервые за многие годы в Москве будет построена новая магистраль от МКАД до центра города", - подчеркнул мэр Москвы.

Дублер Кутузовского проспекта начнут строить в 2015 году

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта начнется в 2015 году и должно быть завершено не позднее 2020 года. Протяженность трассы составит около 11 километров и шириной не менее 4 полос. Также на ней не будет светофоров.

Большая ее часть будет проходить по эстакадам и мостам от Молодогвардейской транспортной развязки до Московского международного делового центра "Москва-Сити". В сутки ожидается поток из 30-40 тысяч автомобилей.

Отметим, что южный дублер Кутузовского проспекта начнется на улицы Генерала Дорохова и пойдет вдоль Мосфильмовской улицы до Третьего транспортного кольца, об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В ближайшее время мы будем готовы вынести трассировку на утверждение мэром и принять план по градостроительному развитию прилегающих к дублеру территорий", - сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что новую трассу предлагается проложить в полосе отвода железной дороги. В марте текущего года Хуснуллин говорил, что с вводом южного дублера жители округа получат бесплатную новую дорогу районного значения. По предварительным подсчетам, строительство дороги обойдется в 30 миллиардов рублей.