Реконструкцию Ленинского проспекта отложили из-за строительства метро

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Реконструкцию Ленинского проспекта приостановили для утверждения схемы строительства двух станций метрополитена. При этом, развязка на пересечении Ленинского проспекта и МКАД будет реконструирована.

"Мы приняли решение приостановить реконструкцию Ленинского проспекта, потому что надо оценить, что будет с транспортными потоками после строительства метро в Новой Москве", - сказал Хуснуллин.

Несмотря на приостановку реконструкции Ленинского проспекта, развязка на пересечении вылетной магистрали с МКАД будет реконструирована. "То, что мы отменяем реконструкцию Ленинского проспекта, никак не влияет на реконструкцию развязки этой магистрали с МКАД. Это необходимо выполнить в рамках программы по замене клеверных развязок", - сообщил Хуснуллин.

По словам и.о. заммэра, последствия реконструкции Ленинского проспекта надо просчитать, поскольку пока не ясно, насколько строительство метро поможет разгрузить магистраль.

"Кроме того, мы строим транспортный каркас в Новой Москве, и это тоже нельзя не учитывать", - отметил Хуснуллин.

Напомним, Сергей Собянин, выступая 23 июля на заседании правительства Москвы, предложил отложить реконструкцию Ленинского проспекта до окончания строительства Сокольнической линии. Врио мэра Москвы подчеркнул, что окончательное решение о переносе реконструкции Ленинского проспекта будет принято позже.