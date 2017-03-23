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Движение частично ограничат в центре Москвы из-за велопробега, который состоится 25 марта в рамках акции "Час Земли", сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Велопробег стартует на Васильевском спуске и пройдет по следующему маршруту: Кремлевская набережная – Соймоновский проезд – Гоголевский бульвар – Тверской бульвар – Тверская улица.
Автомобилисты не смогут проехать по направлению движения велоколонны с 20:30 до 21:30.
То обстоятельство, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, придает этому событию особую значимость. Лейтмотивом акции, которая в этом году пройдет под лозунгом "Меняй себя, а не планету", станет экологическая ответственность каждого человека.
Начиная с 2009 года, акция экологической солидарности "Час Земли" проводится в Москве в одну из последних суббот марта. В 2016 году жители столицы отметили это событие 19 марта. По поручению мэра, отключили подсветку многих знаковых объектов города, в том числе Главного здания МГУ имени Ломоносова, Останкинской телебашни, домов-книжек на Новом Арбате, зданий на Тверской улице и Садовом кольце. Тогда в акции в первый раз приняли участие Московский планетарий и Москва-Сити.