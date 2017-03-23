Движение частично ограничат в центре Москвы из-за велопробега, который состоится 25 марта в рамках акции "Час Земли", сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Велопробег стартует на Васильевском спуске и пройдет по следующему маршруту: Кремлевская набережная – Соймоновский проезд – Гоголевский бульвар – Тверской бульвар – Тверская улица.

Автомобилисты не смогут проехать по направлению движения велоколонны с 20:30 до 21:30.

Ежегодная экологическая акция "Час Земли" пройдет в Москве 25 марта. С 20:30 до 21:30 в столице отключат архитектурно-художественную подсветку более 1,6 тысячи зданий, а также рекламных конструкций.

То обстоятельство, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, придает этому событию особую значимость. Лейтмотивом акции, которая в этом году пройдет под лозунгом "Меняй себя, а не планету", станет экологическая ответственность каждого человека.



Начиная с 2009 года, акция экологической солидарности "Час Земли" проводится в Москве в одну из последних суббот марта. В 2016 году жители столицы отметили это событие 19 марта. По поручению мэра, отключили подсветку многих знаковых объектов города, в том числе Главного здания МГУ имени Ломоносова, Останкинской телебашни, домов-книжек на Новом Арбате, зданий на Тверской улице и Садовом кольце. Тогда в акции в первый раз приняли участие Московский планетарий и Москва-Сити.

