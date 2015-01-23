Снег в столице будет идти сутки - ГИБДД

Снегопад в Москве 23 января продлится весь день

Столичная Госавтоинспекция предупреждает водителей о том, что снегопад будет идти в течение суток, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

В связи с этим ГИБДД просит автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость в зависимости от дорожных условий и быть особенно внимательными на эстакадах, мостах и путепроводах – именно там чаще образуется гололед.

О непогоде также предупреждает департамент транспорта - в ведомстве просят водителей по возможности не садиться за руль.

Добавим, что пятницу, 23 января, в столице ожидается облачность и до 6 градусов мороза.

Днем в субботу будет облачно, пройдет снег. В Москве температура воздуха будет ноль - минус 2 градуса.

В связи со снегопадами коммунальные службы Москвы переведены на круглосуточный режим работы. На улицах города задействовано более 14 тысяч единиц спецтехники, в том числе самосвалы.

Как убирают снег в Москве

К ручной уборке снега привлечены 38 тысяч рабочих. Функционируют все 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов, общая мощность которых более 550 тысяч кубометров снега в сутки. По словам Бирюкова, синоптики обещают, что в ближайшие сутки в Москве выпадет до 12 сантиметров снега, а за двое суток - до 22 сантиметров.

Этой зимой в Москве может быть превышена норма выпадения осадков. При этом в январе осадков выпало почти вдвое больше месячной нормы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он также добавил, что с начала зимнего сезона уже выпало около 143 см снега. "У нас среднестатистическая норма - это 152 см, а до конца зимы еще два снежных месяца. Безусловно, тогда мы и скажем, что снега выпало гораздо больше нормы", - отметил Бирюков.