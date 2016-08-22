Движение транспорта ограничат на улице Поляны

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

На улице Поляны с 22 августа до 9 сентября и с 19 сентября до 30 октября ограничат движение транспорта, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Для проезда закроют одну из трех полос проезжей части. Ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса Москвы

В ночь на понедельник, 22 августа, в Театральном проезде на проезжую часть начали наносить дорожную разметку. Работы продлятся до 29 августа. В ночное время возможны локальные ограничения движения.