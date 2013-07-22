Столичных автомобилистов призывают оказывать первую помощь при ДТП

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Пробки мешают врачам быстро добираться до пациентов. В связи с этим в Москве предлагают развивать волонтерство на дорогах. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" председатель независимого профсоюза Фельдшер.ру Дмитрий Беляков.

"Человек, который работает на скорой помощи или в какой-то другой спасательной организации, может всегда возить с собой аптечку. Увидев аварию, он может останавливаться и оказывать помощь до приезда бригады", – сообщил Беляков.

По его словам, такое волонтерство станет самым удобным и правильным способом оказания помощи в Москве.

Он отметил, что в разных городах с проблему решают по-разному. Так, в Казани недавно создали мотобригады "скорой помощи", чтобы медики могли быстрее добираться до мест ДТП и других происшествий. Медицинский байк с аптечками обошелся в 713 тысяч рублей. Стандартный автомобиль "скорой помощи" стоит в три раза дороже.