24 апреля движение в центре ограничат из-за проведения веломарафона

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24 апреля движение в центре ограничат из-за проведения благотворительного веломарафона "Дети вне политики", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, будет ограничено движение в Центральном и Северном округах. Перекроют участок в районе дома № 22 на улице Большая Полянка, Малый и Большой Каменные мосты, Боровицкую площадь, Тверскую и 1-ю Тверскую-Ямскую улицы, Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе около дома № 39.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 14:00 и распространятся на крайнюю правую полосу. Напомним, что движение в центре города также будет перекрыто 23 апреля с 10:00 до 15:00 в связи с проведением "Плехановского кросса 2016".