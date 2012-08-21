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21 августа 2012, 10:12

Московские власти нашли нарушения при реконструкции двух шоссе

дороги Каширское шоссе Варшавское шоссе Мосгосстройнадзор нарушения

ИТАР-ТАСС

Столичные власти выявили нарушения проектов организации движения транспорта при реконструкции Варшавского и Каширского шоссе, информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"На отдельных участках частично отсутствуют дорожные знаки и деревянные настилы для пешеходов. В районе дома 16 по Каширскому шоссе перекрыт тротуар. Кроме того, на некоторых участках стерта дорожная разметка, нет сигнальных фонарей, пластиковые ограждающие блоки установлены со значительными промежутками, что влияет на безопасность движения транспорта", - говорится в сообщении.

Аналогичные нарушения были выявлены специалистами и при реконструкции Варшавского шоссе. При этом повторная проверка Ленинградского шоссе от станции метро "Сокол" до МКАД показала, что все ранее выявленные нарушения устранены, а новых зафиксировано не было.

Застройщики, нарушающие проекты организации движения при реконструкции шоссе в Москве, уже оштрафованы на сумму свыше одного миллиона рублей. Всего с начала 2012 года за допущенные нарушения в области дорожно-мостового строительства наложено штрафных санкций на сумму 14,6 миллиона рублей, добавили в Мосгосстройнадзоре.

Отметим, еженедельно проводится проверка соответствия проектов организации движения на 6-7 вылетных магистралях.

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