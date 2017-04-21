Терентий Мещеряков: "Рекомендую поспешить с бронью билетов на бесплатные поезда"

Фото: m24/Михаил Сипко

Почему во время Кубка конфедераций болельщикам лучше отказаться от автомобилей. О том, как бронировать билет на бесплатный поезд, куда обратиться за решением транспортных проблем – в интервью m24.ru рассказал генеральный директор АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" Терентий Мещеряков.

– Какие дополнительные меры безопасности примут в московских аэропортах, железнодорожных вокзалах во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу? Будут ли добавлены зоны досмотра, интроскопы?

– Во время проведения Кубка конфедераций на железнодорожных вокзалах и в аэропортах будут организованы дополнительные досмотровые пункты и "чистые" зоны, большое внимание будет уделяться разделению потоков транспорта и людей. Во всех транспортных схемах четырех городов, где будет проходить Кубок конфедераций: Москва, Питер, Сочи, Казань – вопросы безопасности для нас номер один. Мы понимаем, в какое непросто время мы сейчас живем, и, конечно, главная задача – сделать перемещение болельщиков и команд комфортным и безопасным.



"Расписание поездов сформировано таким образом, чтобы человек успел на матч и вернуться обратно"

– Вы уже понимаете, сколько на Кубок конфедераций приедет болельщиков?

– Судить об этом можем только по количеству билетов, которых ФИФА подготовило – 700 тысяч. Кстати, билеты на матчи стоят не очень дорого. И, так как мы заговорили о продаже билетов, я бы сразу хотел предложить, как сейчас говорят лайфхак, – воспользоваться бесплатным проездом в железнодорожных поездах для болельщиков.

Купив билет на матч, получив FAN ID (паспорт болельщика), а это необходимое условие, будет возможность не только сходить на матч, но съездить в другой город. Например, москвичи смогут съездить в красивые, интересные города: Сочи, в Казань, в Санкт-Петербург, туда и обратно в купейном поезде, и за проезд с них ничего не возьмут.

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

– Как забронировать бесплатный билет?

– Допустим, болельщик хочет попасть на матч Мексика – Россия в Казани 24 июня, ему нужно купить билет на сайте fifa.com. Получить FAN ID через сайт fan-id.ru или пункты выдачи, которые есть во всех четырех городах-организаторах Кубка. Затем, регистрироваться и создать личный кабинет на портале tickets.transport2018.com. В личном кабинете указать номер билета на матч и забронировать место в дополнительном поезде.

– Потребуется ли распечатка посадочного билета?

– Не обязательно. Это будет такой же электронный билет, как на любой другой поезд. Отмечу, что расписание поездов сформировано таким образом, чтобы человек успел на матч и вернуться обратно с матча.



"Всего будет 262 дополнительных поезда и 160 тысяч бесплатных билетов, а билетов на Кубок конфедераций – 700 тысяч"

– Однако в каждом городе, принимающем Кубок конфедераций, будет проходить по три-четыре матча. Сможет ли болельщик уехать и еще раз вернуться в этот город на другой матч?

– Сможет, если у него будет билет на тот матч, который собирается посетить, а у нас в этот день пойдет туда бесплатный поезд. Правда, поездов меньше, чем билетов на матчи, так как у железнодорожной инфраструктуры есть ограничения. Всего будет 262 дополнительных поезда и 160 тысяч бесплатных билетов, а билетов на Кубок конфедераций, напомню, – 700 тысяч, поэтому я бы рекомендовал с бронью билетов поспешить. Вскоре организаторы начнут рассылать билеты, и сразу бронируйте билеты на поезд.

Фото: m24/Михаил Сипко

– Иностранные болельщики будут ездить за своей командой. А первый матч, например, сборной Германии пройдет в Казани, второй – в Сочи, а третий снова – в Казани. Будет ли возможность у болельщиков поехать на прямом поезде из Казани в Сочи и обратно?

– Все четыре города-организатора свяжет шесть маршрутов. Т.е. будут и прямые рейсы из Казани в Сочи, и обратно. Но если их не будет хватать, возникнет спрос, то может быть добавлен прямой авиарейс.

Основная нагрузка во время Кубка конфедераций будет на авиационный транспорт, на самолетах полетит более половины болельщиков. Об этом свидетельствует международный опыт проведения соревнований такого уровня. Если авиакомпании увидит, что есть спрос, то поменяет тип воздушного судна на более вместительный, либо назначит еще один рейс. Отмечу, что бесплатных самолетов не будет.



"Призываем все-таки пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом"

– А междугородние автобусы будут вводиться дополнительные?

– На автобусе и на машине не стоит ехать. В городах будут вводиться ограничения на движение личного транспорта. Мы призываем все-таки пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом, как наиболее быстрым, комфортным и безопасным. Например, из Москвы до Санкт-Петербурга, есть множество вариантов добраться и по железной дороге, и на самолетах.

Фото: m24/Михаил Сипко

– Какие задачи будет решать транспортная дирекция при проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира?

– Главная задача – комфортное и безопасное перемещение десятков тысяч людей во время соревнований. Не хотелось бы повторить негативный опыт проведения Олимпийских игр в Атланте в 1996 году, когда из-за пробок срывались соревнования, потому что спортсмены просто не успевали доехать к месту проведения.

А вот у России хороший опыт и при проведении Олимпиады 1980 года в Москве и 2014 года в Сочи. Для координации вопросов транспортного планирования, а также мониторинга строительства транспортной инфраструктуры и была создана Транспортная дирекция – 2018. Одиннадцать разных городов, и в каждом из них нам совместно с субъектами Российской Федерации надо обеспечить быстрое и комфортное перемещение болельщиков. Попытаемся заранее предусмотреть и предотвратить все транспортные трудности.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

– Насколько сейчас готова транспортная инфраструктура в российских городах к проведению обоих турниров?

– К Кубку конфедераций спортивные объекты и транспортная инфраструктура готовы, уже открыто рабочее движение по Яхтенному мосту в Санкт-Петербурге. Никаких рисков мы не видим, так как в городах, где пройдет Кубок конфедераций, крупные соревнования уже проводились. А вот такие города, как Саранск, Ростов, Волгоград во время чемпионата мира по футболу испытают серьезную транспортную нагрузку. Поэтому в городах-организаторах ЧМ-2018 ведется работа по усилению транспортной инфраструктуры.

В Ростове-на-Дону строится с нуля новый аэропорт "Платов", новый аэропорт строится в Саранске. К аэропортам строится автодорога. Аэропорт построен в Волгограде, первая очередь терминала уже принимает рейсы. Строится автодорога, связывающая аэропорт с центром города. Большая реконструкция авиационного узла идет в Калининграде.

Фото: m24/Михаил Сипко

– А из какой страны вы ожидаете наибольшие число болельщиков на Кубок конфедераций?

– Точное количество иностранных гостей станет известно после окончания билетной кампании. Понятно, что из Новой Зеландии мы ожидаем немного болельщиков. Вообще по болельщикам у нас есть четкий объединенный операционный транспортный план – это отдельная динамическая модель, которая собирает данные, анализирует их, рассчитывает потоки в режиме реального времени по каждому городу и каждому дню. Мы уже сейчас понимаем, сколько людей, откуда может приехать. Протестируем эту систему на Кубке конфедераций, а к чемпионату внесем коррективы.



"Задача – пересадить как можно большее число болельщиков с личного транспорта на общественный. Мы сразу говорим, что на машине будет некомфортно"

– Общественный транспорт в Москве во время Кубка конфедераций будет бесплатным, при этом, при входе на все виды транспорта стоят турникеты. Как болельщики будут через них проходить?

– По билету на матч и FAN ID. Эти документы необходимо будет показать контролеру, и турникет для болельщика будет открыт. Система правил по бесплатному проезду будет во всех городах одинаковой. Важно, чтобы болельщик не переучивался, переезжая из города в город.

Наша общая задача – пересадить как можно большее число болельщиков с личного транспорта на общественный, чтобы не создавались заторы на подъезде к стадионам. В каждом городе увеличится количество рейсов общественного транспорта. Мы сразу говорим, что на машине будет некомфортно. Вблизи стадионов парковки будут только для специальных групп: больших организованных групп болельщиков, журналистов, спортсменов, персонала команд и сотрудников стадиона, а для болельщиков парковки расположатся очень далеко.

– А между какими стадионами и аэропортами будут курсировать бесплатные шаттлы?

– Спецмаршрут решили организовать между стадионом "Спартак" в Москве и аэропортом "Шереметьево", так как это самый близкий аэропорт к стадиону. К шаттлам болельщиков проведут волонтеры.



"В тех городах, где есть железнодорожная связь с аэропортом, электрички будут бесплатными"

– Электрички тоже будут бесплатными для болельщиков?

– Да. В тех городах, где есть железнодорожная связь с аэропортом, электрички будут бесплатными. Например, в Сочи поставим электрички в Олимпийский парк. А вот на направлении Москва – Петушки бесплатных электричек не будет. Наша задача не просто сделать бесплатный транспорт для всех, это все равно расходы, а сделать транспорт удобным именно для зрителей.

Фото: m24/Михаил Сипко

– Запустят ли к главным футбольным событиям "Аэроэкспресс" между железнодорожным вокзалом и аэропортом "Пулково" в Питере?

– Планы запустить "Аэроэкспресс" в Питере есть, но это в более долгосрочной перспективе, чем Кубок конфедераций и чемпионат мира. А вот в Казани, Сочи и, конечно, в Москве электрички будут задействованы в перевозках.

– Во время Кубка конфедераций будете разделять болельщиков обеих команд, чтобы не произошло конфликтов?

– Такие планы есть. На турнир в этом году приедет меньше иностранных болельщиков, чем на чемпионат, поэтому специально разделять не планируем.



"Для оперативного решения трудностей можно позвонить на горячую бесплатную линию: 8–800–775–2018"

– Если у болельщиков возникнут транспортные проблемы, куда им обращаться за помощью?

– Для помощи болельщикам будет создано мобильное приложение и сайт с транспортными маршрутами, расписанием всех видов транспорта. Для оперативного решения трудностей можно позвонить на горячую бесплатную линию: 8–800–775–2018. На каждом транспортном объекте будет навигация на русском и английском, как правильно добраться – подскажут также волонтеры. На вокзалах, на остановках общественного транспорта установят табло переменной информации, транслирующее время прибытия общественного транспорта и транспортные схемы.

– А когда информационные табло начнут устанавливать?

– Во многих городах они уже стоят. Подчеркну, что создаваемая инфраструктура после футбольных событий будет работать как наследие. Ни одного транспортного объекта не строится исключительно к чемпионату мира. Закончится футбол, а вся инфраструктура будет работать в обычном режиме и обслуживать города.

– А на каких языках болельщики получат консультацию?

– Во время Кубка конфедераций на двух – английском и русском, во время чемпионата на пяти базовых языках – русском, английском, французском, немецком, испанском. А если поймем, что будет востребован китайский, то его добавим.

– В каких городах подготовят бумажные брошюры-гиды к чемпионату?

– Москва нам уже прислали "Транспортный гид" – брошюру о том, как доехать, как добраться. Пока это проект, мы внесем в нее коррективы и отправим обратно в столичный департамент транспорта. Уверен, что такие брошюры разработают и в других городах. У нас есть общая задача – сделать так, чтобы во всех одиннадцати городах нашей страны чемпионат мира прошел хорошо, в том числе и с точки зрения транспортного обеспечения.

Беседовала Светлана Казанцева