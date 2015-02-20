Движение транспорта на Пречистенке восстановлено

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Движение наземного транспорта на улице Пречистенка полностью восстановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Ранее стало известно, что в районе дома №16 по улице Пречистенка на троллейбусную контактную сеть упал металлический столб наружного освещения. Это привело к тому, что движение по улице было перекрыто в оба направления.

"В настоящее время движение по улице Пречистенка и прилегающим участкам улично-дорожной сети осуществляется в полном объеме", - сообщили в дептрансе.

В ведомстве также отметили, что в районе случившегося курсировали 19 дополнительных автобусов.