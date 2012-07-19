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Город

19 июля 2012, 12:50

В Москве за 3 месяца сломалось 18 тысяч светофоров и знаков

дороги

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) с апреля по июнь 2012 года получил 18 тысяч 387 заявок о неисправностях светофоров и дорожных знаков, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Поломки выявлялись разными службами и распределились следующим образом: от сотрудников ГИБДД поступило 83 процента сообщений, от жителей города - 11 процентов, от службы движения ГУП "Мосгортранс" - 3% процента и от портала "Дороги Москвы" - 3 процента", - говорится в сообщении.

По всем заявкам были проведены соответствующие работы. Интересно отметить, что ремонт поломки светофора занимает от 1 часа до 36 часов, восстановление дорожных знаков происходит в течение суток.

Согласно отчету департамента, за II квартал текущего года отремонтировано 7 тысяч 535 светофоров, 189 тысяч 493 дорожных знаков и указателей, 21 тысячи 673 единиц оборудования, включающего дорожные контролеры, выносные пульты управления, колонки и стойки.

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