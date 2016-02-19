На пересечении Каширского и Варшавского шоссе проложат три боковых дороги

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Новые дороги планируется построить на пересечении Каширского и Варшавского шоссе, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, строители проложат три боковых дороги общей длиной один километр и реконструируют существующий съезд с Каширского шоссе. Здесь также появятся велодорожки.

Если жители на публичных слушаниях поддержат идею, то ее реализуют, говорится на портале мэра и правительства Москвы. Проект планировки уже одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

"Большая Москва": Дороги Москвы

Реализация проекта позволит повысить доступность торгово-развлекательного центра "Гудзон" как для автомобилистов, так и для людей, пользующихся общественным транспортом.

Ранее m24.ru сообщало, что в ближайшие три года в Москве планируется построить и реконструировать более 300 километров дорог. 95 километров дорог фигурируют в планах на 2016 год.

Среди первостепенных задач – реконструкция Рязанского проспекта и Щелковского шоссе, транспортных развязок на пересечении МКАД с Каширским шоссе и улицы Профсоюзная, а также строительство ряда участков Северо-Западной хорды и железнодорожных путепроводов.