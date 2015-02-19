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19 февраля, 19:51

На проспекте Вернадского ограничили движение до 15 марта

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Фото: ТАСС/Николай Малышев

На проспекте Вернадского ограничили движение транспорта из-за строительства подземного перехода, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Ограничения будут действовать до 15 марта.

Движение ограничили по одной полосе проспекта Вернадского и по трем полосам на дублере.

Фото: dt.mos.ru

Напомним, строительство подземного перехода рядом с МГУ, на пересечении проспекта Вернадского и Ломоносовского проспекта, планируют завершить в 2015 году.

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По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, рабочие столкнулись с большим объемом перекладки сетей. Подземный переход, строительство которого началось весной 2013 года, пройдет под проспектом Вернадского со стороны станции метро "Университет", под Ломоносовским проспектом со стороны МГУ имени Ломоносова и под проспектом Вернадского со стороны цирка.

Площадь перехода составит 1,8 тысячи квадратных метров. Ширина тоннелей под проспектом Вернадского составит 6,5 метра, под Ломоносовским – более 12 метров, высота – порядка 2,3 метра

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