В Москве проведут сплошную проверку отремонтированных улиц

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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести сплошную проверку качества ремонта дорожного полотна на 67 улицах столицы. Градоначальник недоволен тем, что проверяющие в случае обнаружения брака на отдельном участке трассы требуют устранить его только в этом месте, вместо того чтобы проинспектировать результаты ремонтных работ полностью.

Однако, по словам руководителя Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрия Семенова, по закону инспекция имеет право предъявить претензии лишь там, где брак выявлен визуально или с помощью инструментального контроля. Тогда инспектор вправе заставить подрядчика переделать работу на площади 2 тысяч квадратных метров. На остальной части за качеством работ должен следить заказчик.

Стоит напомнить, что любые переделки, связанные с плохим качеством работ, подрядчик в Москве выполняет за свой счет. Город не оплачивает заказ, пока объект не принят в эксплуатацию. Всего с начала ремонтных работ на дорогах Москвы приведены в порядок 907 объектов, а принято в эксплуатацию менее половины.

Полностью дорожный ремонт должен завершиться к 25 августа, сообщает Информационный центр правительства Москвы.