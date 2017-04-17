Задайте вопрос заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Телеканал "Москва 24" продолжает серию интерактивных интервью с Максимом Ликсутовым в рамках проекта "10 вопросов по транспорту".

До 18 апреля успейте отправить свой вопрос заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на портал m24.ru и добейтесь попадания в "горячую" десятку. Лучший вопрос от самого активного зрителя мы, как всегда, запишем на видео.

Присылайте контакты для обратной связи и ждите появления на экране.

19 апреля. С 10:00. В прямом эфире "Москвы 24".