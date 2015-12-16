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16 декабря 2015, 09:56

Камеры на столичных дорогах начнут фиксировать выезд за стоп-линию

дороги автомобили транспорт наземный транспорт нарушения ПДД дорожные камеры ЦОДД Дмитрий Горшков

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Камеры на столичных дорогах начнут фиксировать выезд за стоп-линию в первой половине 2016 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" Дмитрия Горшкова.

"У нас отработаны нарушения по "вафельнице". Камеры установлены на трех перекрестках, где фиксируется выезд на перекресток в случае затора. Также на этих перекрестках мы сейчас обкатываем технологию фиксации проезда на красный свет и выезда за стоп-линию. Я думаю, что в первой половине следующего года это будет повсеместно", - сказал Горшков.

Теперь камеры ЦОДД фиксируют 15 групп нарушений, среди которых: выезд на реверсивную полосу под запрещающий сигнал светофора, движение по обочине на МКАД, движение грузовиков далее второй полосы по скоростной магистрали.

Напомним, что с 15 декабря одна камера центра в пилотном режиме начала фиксировать нарушения правил поворота. Гаджет установлен на съезде с ТТК на Варшавское шоссе по направлению в область.

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Также ЦОДД планирует поставить камеры на заднее стекло 20 автобусов для фиксации нарушений на выделенных полосах и неправильной парковки. В случае успешных испытаний такими камерами оснастят все 110 автобусов, которые уже фиксируют нарушения.

Помимо камер на автобусах, сами выделенные полосы оборудованы 236 комплексами фотовидеофиксации. В 2016 году планируется продолжить их установку комплексов для того, чтобы избежать возможности нарушения режима выделенных полос прочим транспортом.

Сюжет: Что изменится в 2016 году

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