Дорогу от Каширки до Кантемировской улицы начнут строить в этом году

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Строительство дороги от Каширского шоссе до улицы Кантемировская может начаться в 2015 году. Об этом сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает корреспондент M24.ru.

По словам Бочкарева, в городе построят много локальных дорожных объектов, большинство из которых в настоящее время находится в проектировании. "Например, связка между Каширским шоссе и улицей Кантемировская. Это, по большому счету, продление южной рокады. У нас уже готова проектная документация, и мы готовы в этом году начать ее строительство", – заявил глава департамента строительства.

Дороги Москвы: Каширское шоссе

Напомним, реконструкцию новой развязки МКАД с Каширским шоссе могут завершить к 2016 году. Основные работы планируют завершить к осени этого года, тогда и откроется движение.

Бочкарев также отметил, что после реконструкции развязки МКАД с Каширским шоссе останется достроить одну-две развязки. Одна из них – на пересечении с Алтуфьевским шоссе, которая не потребует масштабной реконструкции.

Следующий этап – это Варшавское шоссе, которое, по словам Бочкарева, тоже не является первым приоритетом, поскольку потоки машин там хорошо организованы.

Реконструкция развязки на пересечении Каширского шоссе и Московской кольцевой автодороги увеличит пропускную способность на 30%. По словам проектировщиков, новая конструкция кардинально изменит транспортную ситуацию в районе.

В настоящее время чтобы съехать на МКАД или повернуть на Каширское шоссе, водителям приходится стоять в заторах – старые "клеверные" развязки не справляются.