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Город

15 декабря 2014, 11:00

К строительству московских дорог могут привлечь арабских инвесторов

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Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Власти Москвы могут привлечь арабских инвесторов к строительству дорог в столице, передает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина.

"Мы провели ряд переговоров с представителями крупных арабских инвестиционных фондов. Они проявили большую заинтересованность в участии в конкурсах на строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры", - сказал Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что считает перспективным сотрудничество с арабскими инвестфондами. "У них есть хороший опыт в строительстве дорог и дорожных объектов, я думаю, что их участие в строительстве в Москве исключать нельзя", - добавил Хуснуллин.

Кроме того, заммэра сообщил "Интерфаксу", что столичные власти планируют привлечь около 30 миллиардов долларов частных инвестиций в строительство ТПУ.

"Общий объем вложений в строительство транспортно-пересадочных узлов на территории города составит порядка 30 миллиардов долларов. Участвовать будут как российские инвесторы, так и зарубежные. Всего на сегодня планируется строительство 273 транспортно-пересадочных узлов в городе", - заявил Хуснуллин.

"Москва в цифрах": ТПУ "Южная"

Он отметил, что к проектированию и строительству транспортно-пересадочных узлов могут быть привлечены китайские, японские и сингапурские специалисты.

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"По нашим оценкам, общий объем недвижимости, возводимой по программе строительства транспортно-пересадочных узлов, может составить около 15 миллионов квадратных метров", - сказал заммэра.

Напомним, до 2020 года в Москве планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла. В их составе разместят платформы посадки и высадки пассажиров, кассы и автоматы по продаже билетов и проходы к различным видам транспорта. Помимо этого, на территории пересадочных узлов появятся залы ожидания и перехватывающие парковки.

Транспортно-пересадочные узлы сокращают время пересадки пассажиров до 8-10 минут. Кроме того, ТПУ помогают разгрузить дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а на въездах в центр города - на 11-16,5 тысяч автомобилей.

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