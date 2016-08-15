На Крутицкой набережной ограничат движение транспорта

Фото: m24.ru/Марина Лысцева

На участке Крутицкой набережной до 30 октября ограничат движение транспорта. Это связано с проведением строительных работ, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Так, для транспорта закроют по одной полосе круглосуточно на участке Крутицкой набережной от дома № 1 до пересечения с 3-м Крутицким переулком.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса Москвы

С 15 декабря по 31 августа движение на Ленинском проспекте частично ограничат из-за ремонта инженерных сетей. Также с 22 сентября по 10 ноября будет перекрыт дублер Ленинского проспекта на участке от дома № 67 до дома № 87.

По одной из двух полос на улице Крупской в районе дома № 2 нельзя будет проехать с 15 по 25 августа и с 14 по 25 октября. Ограничения будут действовать в круглосуточном режиме.