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Город

15 августа 2012, 12:47

До сентября в "новой Москве" заасфальтируют 280 километров дорог

дороги Новая Москва ремонт дорог

ИТАР-ТАСС

Работы по замене грунтового покрытия на асфальтовое выполнены на 180 километрах сельских дорог на новых территориях Москвы.

"Еще примерно 100 километров сделаем. Это необходимо как для удобства жителей, так и проезда пожарных машин, карет скорой помощи, машин аварийных служб", - сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его информации, сейчас в "новой Москве" завершается оборудование 140 пожарных водоемов и 24 вертолетных площадок, также идет благоустройство 50-метровой зоны вдоль автодорог.

"Содержание дорог финансируется по московским стандартам, средств на содержание жилищного фонда выделено вдвое больше, чем раньше", - цитирует Бирюкова РИА-Новости.

Бирюков также пригласил дачников, чьи участки и дома располагаются на присоединенных территориях, активнее участвовать в благоустройстве "новой Москвы".

Напомним, с 1 июля 2012 года территория Москвы увеличилась вдвое, у столицы появилось два новых округа - Троицкий и Новомосковский. Более месяца там идут благоустроительные работы, которые будут продолжаться до сентября.

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