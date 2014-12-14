В центре города ограничат движение в связи с демонстрацией 14 декабря

В центре Москвы ограничат движение в связи с демонстрацией

14 декабря года в связи с проведением демонстрации с 14.00 до 16.00 будет ограничено движение машин в центре города, передает пресс-служба столичной ГИБДД.

Ограничения коснутся улицы Делегатской (от улицы Самотечная до улицы Дурова) и улицы Дурова (от Олимпийского проспекта до дома №13 по улице Дурова).

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты для поездок.

Отметим, что 14 декабря пройдет очередная акция в защиту образования и медицины. С правительством Москвы удалось согласовать формат мероприятия - шествие и митинг.