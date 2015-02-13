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13 февраля, 17:04

Новая программа ЦОДД поможет разгрузить дороги столицы

дороги связь ЦОДД транспортная модель московской агломерации

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) создал транспортную модель Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе организации. Программа будет информировать специалистов ЦОДД о количестве, скорости и направлении движения транспорта на столичных дорогах.

Эти данные помогут центру вводить новые выделенные полосы, продумывать расположение въездов и выездов и проектировать дороги и мосты, пояснили в пресс-службе.

Использование новых данных для разработки Генплана Москвы

Напомним, ранее институт Генплана Москвы начал социологическое исследование, которое поможет определить предпочтения москвичей и жителей Подмосковья при выборе транспорта для передвижений по городу.
Анкету могут заполнить все желающие.

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В опросе учитываются такие критерии, как время в пути, количество пересадок, комфортность использования того или иного вида транспорта. Также изучаются факторы, которые влияют на выбор транспорта горожанами: сезонность, наличие платных парковок, время в пути и цели поездки.

Результаты опроса будут проанализируют и представят в виде публичного отчета. Проектировщики учтут собранные сведения при выработке предложений по развитию дорожно-транспортной, велосипедной и пешеходной инфраструктуры, упорядочению парковки и системы велопроката.

Новый генплан Москвы - основной документ территориального развития столицы - также будут разрабатывать с учетом данных о транспортной ситуации в городе.

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