Новая программа ЦОДД поможет разгрузить дороги столицы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) создал транспортную модель Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе организации. Программа будет информировать специалистов ЦОДД о количестве, скорости и направлении движения транспорта на столичных дорогах.
Эти данные помогут центру вводить новые выделенные полосы, продумывать расположение въездов и выездов и проектировать дороги и мосты, пояснили в пресс-службе.
Напомним, ранее институт Генплана Москвы начал социологическое исследование, которое поможет определить предпочтения москвичей и жителей Подмосковья при выборе транспорта для передвижений по городу.
Анкету могут заполнить все желающие.
Ссылки по теме
В опросе учитываются такие критерии, как время в пути, количество пересадок, комфортность использования того или иного вида транспорта. Также изучаются факторы, которые влияют на выбор транспорта горожанами: сезонность, наличие платных парковок, время в пути и цели поездки.
Результаты опроса будут проанализируют и представят в виде публичного отчета. Проектировщики учтут собранные сведения при выработке предложений по развитию дорожно-транспортной, велосипедной и пешеходной инфраструктуры, упорядочению парковки и системы велопроката.
Новый генплан Москвы - основной документ территориального развития столицы - также будут разрабатывать с учетом данных о транспортной ситуации в городе.