До 2020 года в столице построят 700 км новых дорог

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До 2020 года в Москве планируется построить 700 километров дорог, заявил в пятницу на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Появление новых трасс значительно улучшит транспортную ситуацию, передает корреспондент M24.ru.

"Дороги будут построены в рамках задачи по увеличению связности, сейчас это основной приоритет развития улично-дорожной сети в Москве. Это позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в городе и сократить перепробег транспорта. Мы будем строить небольшие дороги, связывающие разные районы", – сказал Ликсутов.

Как реконструируют развязки на МКАД

Напомним, столичные власти подготовят проект реконструкции МКАД к концу 2015 года. Инвесторам предложено реконструировать въезды и выезды от своих объектов на кольцевую автодорогу.

В первую очередь планируют переделать съезды к крупным торговым центрам. Так, на 24 километре МКАД может появиться еще один съезд к торгово-развлекательному комплексу "Вегас", а возле Выставочного центра - два выезда на обе стороны кольцевой автодороги.

Кроме того, новый выход могут построить на Звенигородское шоссе и старую Волокаламку. Часть строительства оплатит город, часть - собственники магазинов и кафе, расположенных вдоль МКАД.

Также на всех развязках МКАД, где идет реконструкция, создадут дополнительные разгонные полосы за счет бюджета города.

В 2016 году завершится и реконструкция Калужского шоссе.

Шоссе реконструируют для разгрузки прилегающих дорог, главным образом Профсоюзной улицы. На Калужке планируется построить десять транспортных развязок и организовать до 6 полос движения. На первом этапе реконструкции вдоль шоссе появятся боковые проезды-дублеры. Также строители организуют выделенные полосы для общественного транспорта.

Как реконструируют Калужское шоссе

Отметим, что II этап работ включает в себя реконструкцию участка Калужского шоссе от окончания обхода деревни Сосенки до подъезда к поселку Минзаг. Протяженность участка – более 13 км. В ходе III этапа предстоит провести работы от подъезда к поселку Минзаг до ЦКАД. Всего построят более 20 км.

В рамках работ предусматривается расширение проезжей части до 6 полос и организация движения общественного транспорта по выделенной полосе.

Кроме того, будет построен обход деревни Ватутинки и организованы боковые проезды. Рабочие также займутся реконструкцией путепровода возле дома отдыха "Архангельское" и строительством разворотной эстакады у пересечении с рекой Десной.

Помимо этого, через Десну построят мост. Появятся на Калужском шоссе и 2 новых путепровода. Также будет реконструирован мост через реку Пахру. Столичные власти планируют завершить реконструкцию через три года.

Отметим, что за последние четыре года объемы дорожного строительства в Москве выросли в четыре раза. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.