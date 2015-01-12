Водителей просят не создавать помех уборке снега на дорогах

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Столичные власти просят водителей не создавать помех уборке снега на городских дорогах, сообщает пресс-служба департамента транспорта. В ведомстве отмечают, что ухудшение погодных условий может стать причиной осложнения дорожно-транспортной ситуации в городе.

В условиях снегопада рекомендуется избегать резких торможений, держать дистанцию и соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, парковаться следует вдали от деревьев и шатких конструкций, не создавая помех работе снегоуборочной техники.

Департамент транспорта Москвы просит водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским пассажирским транспортом.

Как Москва готовится к зиме

По данным синоптиков, предстоящая ночь станет самой холодной на этой неделе, а днем во вторник температура опять станет положительной.

Предполагается, что такая погода продержится до ночи на 14 января. За два дня в городе выпадет до 6 миллиметров осадков. В среду и четверг снегопад прекратится, а уже в пятницу москвичей ждет теплая и безоблачная погода без осадков.

Напомним, за четыре дня в столице выпала почти половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров.

Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, убирая снег с улиц столицы. Последствия снегопада в столице ликвидируют 15 тысяч единиц спецтехники, в том числе четыре тысячи самосвалов. На снегосплавные пункты только за воскресенье вывезли 455 тысяч кубометров снега.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, к дополнительной уборке улиц был привлечен ряд компаний, в том числе "Гормост", МОЭК и "Мосводосток". Они убирают 180 улиц в центральной части города.