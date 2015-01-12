На Тверской могут появиться камеры для фиксации выезда за стоп-линию

На Тверской улице появятся камеры, фиксирующие выезд за стоп-линию

На Тверской улице могут установить камеры, которые будут фиксировать случаи, когда автомобиль не пропустил пешехода на "зебре" или выехал за стоп-линию. Об этом сообщил M24.ru глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. Камеры планируется разместить в первой половине года. Водителям будут приходить штрафы за эти нарушения. Согласно административному кодексу, автомобилист, не пропустивший пешехода на "зебре", должен заплатить 1,5 тысячи рублей. Выезд за стоп-линию карается штрафом в размере 800 рублей.

Как пояснил Юрьев, в январе ЦОДД подведет итоги пилотного проекта в Зеленограде. Он был запущен летом прошлого года. На нескольких переходах были установлены камеры, фиксирующие выезд за стоп-линию и непропуск пешеходов на переходе. Проект работал в тестовом режиме, поэтому камеры только регистрировали нарушения, но штрафы за них не выписывались.

"Мы изучим все юридические нюансы, и в начале года проведем эксперимент в Москве, например, на Тверской улице. Установим камеры, фиксирующие и стоп-линию, и "зебру", но уже со штрафами. Мы считаем, что появление таких камер – правильное решение, оптимально использовать их в комбинации с правильным управлением светофорными объектами. У нас нет цели собрать штрафы, есть проблема с выездом на красный свет – машины забивают перекрестки и создают пробки", - сказал руководитель ЦОДД.

Согласно Правилам дорожного движения, приближаясь к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, "переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода". При этом пешеходы должны выходить на дорогу только "после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен". Согласно статье 12.18 КоАП России, штраф за нарушение правила составляет 1,5 тысячи рублей. Выезд за стоп-линию карается штрафом в размере 800 рублей (статья 12.12 КоАП).

В мае 2013 года на Волоколамском шоссе

В мае 2013 года на Волоколамском шоссе начали работать камеры, фиксирующие пересечение стоп-линии. В марте 2014 года ЦОДД сообщил о начале пилотного проекта в Зеленограде. На нескольких улицах разместили камеры, которые следили за выездом за стоп-линию и непропуском пешеходов на "зебрах". В марте 2014 года заммэра по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщал , что на Тверской улице появится наземный переход, заявив, что на многополосных улицах безопаснее открывать подземные пешеходы.



Председатель "Союза пешеходов" Владимир Соколов полагает, что камеры надо установить во всех районах города. Он напомнил, что на Садовой-Самотечной улице работали камеры, фиксирующие выезд на пешеходный переход. Статистика за 1,5 года говорит о том, что за день автомобилисты нарушали запрет на пресечение стоп-линии порядка 200 раз.

"В центре можно попробовать это и на примере Тверской, но только на пересечении ее с другими улицами, поскольку через саму Тверскую люди переходят по подземным переходам. Однако особое внимание нужно уделять периферии, потому что камер там не так много, водители не такие настороженные, как в центре, и нарушений в отношении пешеходов гораздо больше", - сказал Соколов.

Заместитель председателя "Московского городского союза автомобилистов" Максим Воротилкин считает, что контроль за пересечением стоп-линии – это актуальная проблема.

"Проверка будет дисциплинировать водителей, однако она должна быть адекватной. Например, автомобилист стоит в пробке, оказывается в зоне между стоп-линией и пешеходным переходом, а камера это фиксирует. Выглядит как нарушение, но это не так. Нужно просчитать такие нюансы и проследить, чтобы устройства были запрограммированы правильно", - сказал Воротилкин.

Полное интервью с Вадимом Юрьевым читайте здесь.

Майя Соерова, Марина Курганская