Реконструкция Варшавского шоссе не осложнила движение транспорта

Проведение работ на Варшавском шоссе не отражается на скорости движения транспортного потока, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Уже к концу мая большая часть работ по переустройству инженерных коммуникаций, ведущихся в рамках реконструкции вылетной магистрали, будет окончена.

Почти все строительные операции проводятся закрытым способом. В настоящий момент на пересечении с улицей Подольских Курсантов идет возведение коллектора инженерных коммуникаций – для этого тоннелепроходческий щит пройдет под шоссе 118 метров. После этого начнется строительство автомобильного тоннеля.

Также на участке от Нахимовского проспекта до МКАД ведутся работы по строительству и ремонту дублеров шоссе, которые будут выполнять функции объездных дорог.

Напомним, что реконструкция Варшавского шоссе предполагает ликвидацию восьми светофоров, строительство подземных переходов, эстакады около МКАД, тоннеля и других объектов дорожной инфраструктуры.