Более 40 камер начали следить за мотоциклистами на столичных дорогах

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Более 40 камер ЦОДД начали фиксировать нарушения мотоциклистов на столичных дорогах, сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

"В этом году таких камер, которые фиксируют нарушения мотоциклистов, установлено уже более 40. Они уже работают. Сезон начался, и сейчас пойдут уже первые фиксации нарушений и первые штрафы", – цитирует его слова Агентство "Москва".

По словам Горшкова, устройства распознают нарушение скоростного режима, движение по выделенной полосе и езду по обочине.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что летом этого года ЦОДД установит 600 новых камер на столичных дорогах, чтобы повысить безопасность дорожного движения.

По его словам, 500 комплексов фотовидеофиксации разместят в пределах МКАД, а также 100 камер – на самой кольцевой магистрали и в ТиНАО. Заммэра напомнил, что, по данным ГИБДД, в январе 2016 года в местах установки комплексов число ДТП с пострадавшими снизилось на 68,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Сейчас в столице уже действует 805 стационарных комплексов. Видеоматериалы с камер поступают в единый центр хранения и обработки данных.