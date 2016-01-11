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11 января 2016, 12:14

Город

Открыт новый участок выделенной полосы на Варшавском шоссе

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Новый участок выделенной полосы на Подольском шоссе, Павловской и Большой Серпуховской улицах введен в эксплуатацию. Три этих улицы фактически являются продолжением Варшавского шоссе в центре города.

Как сообщают в пресс-службе департамента транспорта, протяженность участка составляет 1,6 километра. По выделенной полосе будут ездить троллейбусные маршруты №№ 1, 8, 71 и автобусные №№ 25, 41, 632, 700, 907. Ежедневно ими пользуются около 58 тысяч пассажиров.

С вводом выделенной полосы на участке Подольское шоссе – Павловская улица – Большая Серпуховская улица общая длина "выделенки" от Щербинки до Садового кольца составит 22,7 километра. При этом суммарное количество выделенных полос в Москве не изменится, но общая их протяженность увеличится и составит 229,6 километра.

"Выделенные полосы – одна из самых эффективных мер по улучшению общественного транспорта. Только стабильный, быстрый и предсказуемый городской транспорт может стать для горожан достойной альтернативой передвижению на личном автомобиле. И ввод нового участка выделенной полосы создаст единый беспрепятственный коридор для движения общественного транспорта от "новой Москвы" напрямую в центр города", – сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Где появятся новые выделенные полосы

Напомним, что в декабре новая выделенная полоса была введена на Ленинградском шоссе, а в 2016 году "выделенки" появятся на Большой Черкизовской улице, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Самую первую "выделенку" в Москве открыли в июле 2009 года на Волоколамском шоссе. Сейчас в Москве действует 20 выделеннах полос. Автомобилисты могут ездить по ним только в выходные и праздничные дни. При этом на проспекте Мира и Ярославском шоссе – только по воскресеньям.

Штраф за пересечение полосы для спецтранспорта в столице составляет 3 тысячи рублей. В 2016 году в Москве планируют создать около 30 километров дополнительных выделенных полос. Ежедневно по "выделенкам" проходит 166 маршрутов наземного транспорта, которые перевозят до 1,2 миллиона человек.

Ссылки по теме

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