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Город

10 января 2015, 12:54

Последствия московского снегопада устраняют 14 тысяч единиц спецтехники

дороги улицы Петр Бирюков дворы снег снегоуборочные машины

Фото: ТАСС / Владимир Астапкович

С последствиями московского снегопада борются 14 тысяч единиц спецтехники и 35 тысяч дворников, сообщил журналистам в субботу, 10 января, заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы считаем, что городские службы справляются с поставленными задачами, они приведены в полную рабочую и боевую готовность. На улицах работают примерно 14 тысяч единиц техники, 35 тысяч рабочих ручной уборки", - отметил Бирюков. Он уточнил, что к уборке снега привлечено около трех тысяч самосвалов.

По словам заммэра, снег продолжает идти, до конца дня снежный покров увеличится еще примерно на семь сантиметров. Кроме того, снежная погода сохранится и 11 января.

Бирюков также обратился к автомобилистам с просьбой пропускать колонны снегоуборочных машин. Он добавил, что в столице около 200 эвакуаторов перемещают машины в местах уборки снега, а затем возвращают их на место. Заммэра отметил, что московский общественный транспорт в условиях сильного снегопада работает без перебоев.

По словам Бирюкова, за сутки в городе выпало около 40 процентов месячной нормы осадков. Ранее сообщалось, что 9 января в столице выпала четверть месячной нормы.

Добавим, что, по данным пресс-службы ГИБДД Москвы, на дорогах города работают 45 сопровождений колонн уборочной техники. На подъемах МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей, подверженных образованию наледи, выставлены тягачи.

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Напомним, что утром в пятницу в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Позже в столице начался сильный снегопад с порывистым ветром. Температура воздуха днем составила 6-7 градусов ниже нуля.

Для уборки снега в Москве 9 января задействовали около 12 тысяч единиц спецтехники. Об этом M24.ru сообщил пресс-секретарь заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

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