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Москва 24

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Город

10 января 2015, 10:23

В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

дороги автомобили МЧС водители снег

В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

В пятницу, 9 января, в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщает телеканал "Москва 24". Ожидается, что 10 января в столице и области продолжит идти снег, местами сильный.

"При снегопаде и гололедице прогнозируется ухудшение видимости и затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП", - рассказал телеканалу "Москва 24" дежурный офицер ЦУКС МЧС России по Москве Андрей Павлов.

В МЧС водителям советуют в условиях гололедицы соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, а также избегать резких маневров и ускорений на дороге.

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Напомним, что утром в пятницу в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Позже в столице начался сильный снегопад с порывистым ветром. Температура воздуха днем составила 6-7 градусов ниже нуля.

Для уборки снега в Москве 9 января задействовали около 12 тысяч единиц спецтехники. Об этом M24.ru сообщил пресс-секретарь заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

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