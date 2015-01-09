В столице может выпасть до трети месячной нормы осадков

В столице начался снегопад

В Москве объявлено штормовое предупреждение, в некоторых районах города уже начался снегопад, сообщает МЧС по Москве. Синоптики прогнозируют метель и сильный ветер с порывами до 15 м/с.

На улицы города вышла снегоуборочная техника, дороги обрабатываются противогололедными реагентами. Аэропорты работают в штатном режиме. Ожидается, что за сутки в столице может выпасть до 14 мм осадков – треть месячной нормы.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД, скоростной режим, а также правила остановки и стоянки, чтобы не мешать проезду коммунальной техники.

В пятницу будет до семи градусов мороза. Как ожидается, в конце этой недели и в начале новой температурный фон превысит климатическую норму на 6-9 градусов. На смену сухому и морозному очагу высокого давления придет атлантический циклон и принесет долгожданное потепление. Он затянет небо облаками, к вечеру отметится и небольшим снегом.

В субботу ночью будет минус 6-8, по области 6-11 градусов мороза, днем в столице ожидается минус 1-3, в Подмосковье до 5 градусов мороза. Будет идти снег, местами сильный, с метелью и порывами ветра.

В воскресенье, в последний день каникул, возможна оттепель. Минимальная температура в столице будет минус 1-3, по области от ноля до минус 5 градусов, днем в столице будет около ноля.