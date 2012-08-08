Пробка в Оружейном переулке: велосипедист врезался в иномарку

ИТАР-ТАСС

В среду утром, 8 августа, в центре столицы велосипедист столкнулся с автомобилем Hyndai, сообщает "Интерфакс".

ДТП произошло в Оружейном переулке. Мужчина на велосипеде не справился с управлением и на полном ходу врезался в иномарку, которая ехала в сторону 1-й Тверской-Ямской улицы.

В результате столкновения велосипедист получил рваную рану на правой ноге и несколько ссадин. У автомобиля поврежден бампер и левый фонарь.



Из-за дорожного происшествия движение в Оружейном переулке затруднено.

Напомним, что 4 августа произошло похожее ДТП с участием велосипедиста и автомобиля. Пьяный водитель велосипеда врезался в полицейскую машину на северо-западе столицы.

Авария произошла около половины третьего ночи у дома по улице Исаковского. В результате дорожного происшествия никто не пострадал. Служебная машина получила механические повреждения.