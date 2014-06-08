Мичуринский проспект сузили до одной полосы из-за ремонта

На Мичуринском проспекте ограничено движение из-за ремонтных работ

Автомобилисты вынуждены мириться с временными неудобствами на Мичуринском проспекте. Как сообщает телеканал "Москва 24", из-за ремонта трассу сузили с трех полос до одной.

Реконструкция дороги уже началась – строители перекладывают асфальт. Работы ведутся по ночам и займут два дня.

За это время дорожники поменяют полотно, как в сторону центра, так и области. Пока же водителям советуют выбирать пути объезда. Особенно остро этот вопрос стоит сегодня, когда многие автомобилисты возвращаются в Москву после выходных.