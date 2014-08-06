За все дорожные стройки Подмосковья будет отвечать единая дирекция

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В Московской области создадут специальную организацию, которая будет отвечать за строительство дорог. Дирекция дорожного строительства станет курировать подготовку территорий под строительство и реконструкцию автодорог, выступать госзаказчиком проектных и строительных работ. Как сообщили M24.ru в пресс-службе Главного управления дорожного хозяйства (ГУДХ) Московской области, структура заработает уже в этом году. Эксперты полагают, что создание новой организации может ускорить процесс строительства дорог в Подмосковье.

Дирекция дорожного строительства будет подведомственной структурой ГУДХ. В проекте постановления о создании дирекции (имеется в распоряжении M24.ru) говорится, что штат структуры составит около 100 человек. Сейчас Управление дорожного хозяйства отвечает за развитие сети автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий для автомобилистов. В Москве отдельной структуры, которая занимается строительством и реконструкцией дорог нет – этими вопросами ведает департамент строительства.

Завкафедрой строительства и эксплуатации дорог МАДИ Владимир Носов считает, что создание новой структуры должно ускорить дорожное строительство, если действительно будет решать вопросы согласования с собственниками земли.

"Большая часть земель находится в частной собственности, поэтому на подготовку территории под строительство уходит много времени: нужно согласовать все с собственниками, которые зачастую воспринимают этот вопрос очень болезненно. Если создаваемая структура будет заниматься этими вопросами, это поможет ускорить бюрократические процедуры и, соответственно, скорость строительства дорог", – сказал он.

Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров рассказал, что наряду с земельными вопросами остро стоит проблема качества строительства.

"Зачастую дорогу ремонтируют, через год она разваливается, ее начинают ремонтировать снова. Сейчас много обсуждается вопрос о том, чтобы заказчик строительства устанавливал гарантийные сроки для подрядчика, чтобы в течение 3–5 лет за выделенные на строительство деньги он содержал дорогу", – сказал он.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Петр Иванов сообщал, что в 2014 году в Подмосковье планируют отремонтировать 1512 километров региональных дорог – это 10,3 процента от их общей протяженности. По программам муниципальных образований отремонтировать хотят 542 километра автомобильных дорог местного значения или 2,4 процента общей длинны. Общая сумма средств, которую направят на ремонт автодорог регионального и местного значения в этом году, составит 10,3 миллиарда рублей. Всего за пять лет в Подмосковье построили и реконструировали 147 километров дорог. В ближайшие годы объемы строительства планируется увеличить в пять раз. В области планируется построить кольцевую автодорогу – ЦКАД – длиной в 530 километров и шириной в шесть полос. Водители смогут разгоняться до 130 километров в час. Объем инвестиций оценивается в 300 миллиардов рублей. На участие в конкурсе подали заявки три компании: "Крокус интернэшнл" (входит в Crocus Group Араса Агаларова), "ИФСК „АРКС“" (совладелец – Геннадий Тимченко) и "Стройгазконсалтинг" (СГК) Зияда Манасира и Руслана Байсарова.

Наталья Савельева