Садовое кольцо перекроют из-за велогонки

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Садовое кольцо будет закрыто днем 3 мая из-за велогонки "Пять колец Москвы". Ограничения на проезд введут с 12.00 до 16.30.

Троллейбусы будут следовать:



№ 39 – от станции Фили" до площади Киевского вокзала, далее до Озерной улицы (по маршруту № 17);

№ 79 – от Савеловского вокзала до метро "Краснопресненская".

Автобусы будут следовать:



№ 6 – от Силикатного завода до метро "Краснопресненская";

№ 39 – от улицы Расплетина до метро "Краснопресненская";

№ 40 – от метро "Сокольники" до метро "Курская";

№ 64 – от Песчаной площади до метро "Краснопресненская";

№ 132 – от станции "Лужники" (южный вход) до проезда Девичьего Поля.

троллейбусы №№ 10, 15, 16, 26, 27, 31, 45, 53, 63, Бч, Бк;

автобусы №№ 13, 25, 51, 74, 106, 156, 632, 05;

трамваи №№ 3, 39.

Работают с увеличенными интервалами:Турнир включает в себя пять этапов: Кремлевское кольцо, Воробьевское кольцо, Лужнецкое кольцо, Крылацкое кольцо и Садовое кольцо.

Отметим, что велогонка "Пять колец Москвы" стала преемницей знаменитой гонки по Cадовому кольцу. Последняя существует с 1929 года и является одной из самых старейших велогонок мира.

В настоящее время Московский турнир входит в многодневку UCI Continental Circuits (континентальные соревнования по шоссейному велоспорту).