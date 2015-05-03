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03 мая 2015, 09:41

Город

Садовое кольцо перекроют из-за велогонки

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Садовое кольцо будет закрыто днем 3 мая из-за велогонки "Пять колец Москвы". Ограничения на проезд введут с 12.00 до 16.30.

Троллейбусы будут следовать:

  • № 39 – от станции Фили" до площади Киевского вокзала, далее до Озерной улицы (по маршруту № 17);
  • № 79 – от Савеловского вокзала до метро "Краснопресненская".

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Автобусы будут следовать:

  • № 6 – от Силикатного завода до метро "Краснопресненская";
  • № 39 – от улицы Расплетина до метро "Краснопресненская";
  • № 40 – от метро "Сокольники" до метро "Курская";
  • № 64 – от Песчаной площади до метро "Краснопресненская";
  • № 132 – от станции "Лужники" (южный вход) до проезда Девичьего Поля.

Работают с увеличенными интервалами:
  • троллейбусы №№ 10, 15, 16, 26, 27, 31, 45, 53, 63, Бч, Бк;
  • автобусы №№ 13, 25, 51, 74, 106, 156, 632, 05;
  • трамваи №№ 3, 39.
Турнир включает в себя пять этапов: Кремлевское кольцо, Воробьевское кольцо, Лужнецкое кольцо, Крылацкое кольцо и Садовое кольцо.

Отметим, что велогонка "Пять колец Москвы" стала преемницей знаменитой гонки по Cадовому кольцу. Последняя существует с 1929 года и является одной из самых старейших велогонок мира.

В настоящее время Московский турнир входит в многодневку UCI Continental Circuits (континентальные соревнования по шоссейному велоспорту).

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