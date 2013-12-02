Подмосковные дорожные службы перешли на усиленный режим работы

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Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы в связи с ожидаемыми заморозками - в регионе ожидается до -12 градусов.



Как сообщает пресс-служба Главного управления дорожного хозяйства Московской области, организовано круглосуточное дежурство дорожных служб, к работе готовы почти 1,6 тысячи единиц дорожной техники.

Ведомство просит водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности ограничить поездки на личных автомобилях.