На Новорязанском шоссе завершили строительство эстакады

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В Москве завершено строительство развязки на пересечении Новорязанского шоссе с улицами Маршала Полубоярова и Генерала Кузнецова. Запустить движение по эстакаде планируется в ближайшие дни, сообщает Стройкомлекс столицы.

Отмечается, что строители сдают эстакаду на пять месяцев раньше срока, предусмотренного контрактом. При этом сократить сроки удалось благодаря одновременному возведению эстакады с обеих сторон.

"Москва в цифрах": Эстакада на Новорязанском шоссе

Напомним, что здесь построили шестиполосную эстакаду длиной 885 метров, расширили Новорязанское шоссе на протяжении 2,8 километра, обустроили переходно-скоростные полосы, боковые проезды с обеих сторон вдоль эстакады по 1,2 километра и разворотные проезды в подэстакадном пространстве.

Около эстакады планируется построить транспортно-пересадочный узел и открыть станцию "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Также откроется перехватывающая парковка, которая позволит значительно разгрузить движение по Новорязанскому шоссе и Волгоградскому проспекту.