ЦОДД начал подготовку объектов транспортной инфраструктуры к осени

Фото: m24.ru/Александр Авилов

ЦОДД начал плановые работы по помывке светофоров и других объектов транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства. Всего в городе установлено 40 тысяч светофор, к осени их приведут в порядок.

Особое внимание уделят объектам вблизи школ и детских садов. По словам руководителя Дирекции по эксплуатации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры ЦОДД Андрея Алексеева, необходимо, чтобы светофоры были хорошо видны для водителей, так как осень – пора начала учебы в школах и университетах, и в это время безопасность особенно важна.

Кроме того, ежедневно ведется работа по заявкам граждан на ремонт светофорных объектов и дорожных знаков. За прошедшую неделю служба эксплуатации ЦОДД обработала более трех тысяч заявок по устранению неисправностей дорожных знаков и порядка 600 заявок по неисправностям светофоров.