Власти готовят масштабные изменения в транспортной системе МО

ИТАР-ТАСС

К 21 августа подмосковное Министерство транспорта представит программу "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2013-2015 годы", сообщает газета "Известия".

Предполагается, что в Московской области построят новые трассы, установят камеры видеофиксации и решат вопрос с транзитными транспортными потоками. На дороги регионального и муниципального подчинения будут составлены паспорта.

К садовым и дачным товариществам, где нет оборудованных дорог, сделают подъездные пути с твердым покрытием. Также на дорогах увеличат количество камер видео- и фотофиксации. Будет приведена в порядок придорожная инфраструктура. В частности, планируется ликвидировать торговлю с рук.

Большинство экспертов одобрили пункты программы, но выразили опасение, что областной бюджет не выдержит финансовой нагрузки.