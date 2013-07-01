На шоссе Энтузиастов демонтируют барьерные ограждения

"Интервью": Андрей Бочкарев о бесконфликтном дорожном строительстве

Шоссе Энтузиастов расширят за счет ликвидации барьерных ограждений. Об этом в ходе интервью телеканалу "Москва 24" сообщил исполняющий обязанности главы департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Расширение дороги за счет сноса барьеров будет применяться на тех трассах, где у нас нет инженерных коммуникаций в середине трасс, - сказал Бочкарев. - Прежде всего, это касается Варшавского шоссе. Есть участки, где мы демонтируем существующие барьеры и запустим там реверсивную полосу. Это также шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспект и Ярославское шоссе".

Чиновник отметил, что перечень трасс, где планируется убрать барьерные ограждения, будет расширен.

"Несмотря на то, что любая подобная работа требует определенных средств, нам удалось сэкономить более 75 миллиардов рублей только за 2011 год" - подчеркнул Бочкарев.

По словам исполняющего обязанности главы департамента строительства, сэкономленные средства пошли на выплату компенсаций пенсионерам и строительство детских садов, дорог и метро.