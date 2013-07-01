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Москва 24

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Город

01 июля 2013, 18:21

На шоссе Энтузиастов демонтируют барьерные ограждения

дороги Варшавское шоссе проекты стройкомплекс Москвы барьеры

"Интервью": Андрей Бочкарев о бесконфликтном дорожном строительстве

Шоссе Энтузиастов расширят за счет ликвидации барьерных ограждений. Об этом в ходе интервью телеканалу "Москва 24" сообщил исполняющий обязанности главы департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Расширение дороги за счет сноса барьеров будет применяться на тех трассах, где у нас нет инженерных коммуникаций в середине трасс, - сказал Бочкарев. - Прежде всего, это касается Варшавского шоссе. Есть участки, где мы демонтируем существующие барьеры и запустим там реверсивную полосу. Это также шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспект и Ярославское шоссе".

Чиновник отметил, что перечень трасс, где планируется убрать барьерные ограждения, будет расширен.

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"Несмотря на то, что любая подобная работа требует определенных средств, нам удалось сэкономить более 75 миллиардов рублей только за 2011 год" - подчеркнул Бочкарев.

По словам исполняющего обязанности главы департамента строительства, сэкономленные средства пошли на выплату компенсаций пенсионерам и строительство детских садов, дорог и метро.

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