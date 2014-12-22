Российским биатлонисткам хотят продлить срок дисквалификации за допинг

Ирина Старых. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Международный союз биатлонистов может ужесточить наказание двум российским биатлонисткам, уличенным в употреблении допинга. Речь идет о Екатерине Юрьевой и Ирине Старых, сообщает на сайте организации.
Напомним, в конце января стало известно о положительных допинг-пробах А Юрьевой и Старых. Пробы, взятые у спортсменок в декабре прошлого года, показали наличие эритропоэтина, который занесен в "допинг-лист". Впервые Юрьеву уличили в использовании запрещенных препаратов в 2008 году.
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16 июля Старых была дисквалифицирована на два года.
Юрьева 21 февраля объявила о завершении своей спортивной карьеры. На вскрытии допинг-пробы B она не присутствовала. Международный союз биатлонистов принял решение наказать Юрьеву восьмилетней дисквалификацией.
Отметим, что обе биатлонистки пропустили Олимпиаду в Сочи из-за скандала.
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