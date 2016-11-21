Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2016, 22:58

Спорт

Международный паралимпийский комитет назвал критерии восстановления членства РФ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Международный паралимпийский комитет назвал критерии для восстановления членства сборной России в организации. Список требований опубликован на сайте МПК.

Во-первых, Паралимпийский комитет России должен соответствовать всем требованиям мировой антидопинговой программы, включая кодекс Всемирного антидопингового агентства и антидопингового кодекса МПК. Также ПКР, МПК и различные международные федерации должны получить возможность выполнять все антидопинговые мероприятия без внешнего вмешательства.

Среди критериев присутствует пункт о выплатах в 250 тысяч евро за каждый календарный год отстранения спортсменов. Эта сумма станет компенсацией расходов, потраченных на увеличение допинг-тестов россиян с 18 июля по 31 декабря этого года.

Также МПК требует от российских спортсменов сдачи минимум двух допинг-тестов, результаты которых будут проверяться в зарубежных лабораториях.

В начале августа Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить россиян от участия в Паралимпиаде. Оно было вынесено на основании доклада канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В документе говорилось о том, что как минимум 35 положительных допинг-проб российских паралимпийцев исчезли за последние четыре года, а виновные никакого наказания не понесли.

Паралимпийский комитет России 15 августа опротестовал это решение в CAS, однако апелляция была отклонена. В понедельник стало известно, что паралимпийцы из России отстранены также и от Игр 2018 года.

допинг паралимпийцы новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика