Международный паралимпийский комитет назвал критерии восстановления членства РФ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Международный паралимпийский комитет назвал критерии для восстановления членства сборной России в организации. Список требований опубликован на сайте МПК.
Во-первых, Паралимпийский комитет России должен соответствовать всем требованиям мировой антидопинговой программы, включая кодекс Всемирного антидопингового агентства и антидопингового кодекса МПК. Также ПКР, МПК и различные международные федерации должны получить возможность выполнять все антидопинговые мероприятия без внешнего вмешательства.
Среди критериев присутствует пункт о выплатах в 250 тысяч евро за каждый календарный год отстранения спортсменов. Эта сумма станет компенсацией расходов, потраченных на увеличение допинг-тестов россиян с 18 июля по 31 декабря этого года.
Также МПК требует от российских спортсменов сдачи минимум двух допинг-тестов, результаты которых будут проверяться в зарубежных лабораториях.
В документе говорилось о том, что как минимум 35 положительных допинг-проб российских паралимпийцев исчезли за последние четыре года, а виновные никакого наказания не понесли.
Паралимпийский комитет России 15 августа опротестовал это решение в CAS, однако апелляция была отклонена. В понедельник стало известно, что паралимпийцы из России отстранены также и от Игр 2018 года.