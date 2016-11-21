Международный паралимпийский комитет назвал критерии восстановления членства РФ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Международный паралимпийский комитет назвал критерии для восстановления членства сборной России в организации. Список требований опубликован на сайте МПК.

Во-первых, Паралимпийский комитет России должен соответствовать всем требованиям мировой антидопинговой программы, включая кодекс Всемирного антидопингового агентства и антидопингового кодекса МПК. Также ПКР, МПК и различные международные федерации должны получить возможность выполнять все антидопинговые мероприятия без внешнего вмешательства.

Среди критериев присутствует пункт о выплатах в 250 тысяч евро за каждый календарный год отстранения спортсменов. Эта сумма станет компенсацией расходов, потраченных на увеличение допинг-тестов россиян с 18 июля по 31 декабря этого года.

Также МПК требует от российских спортсменов сдачи минимум двух допинг-тестов, результаты которых будут проверяться в зарубежных лабораториях.