Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мельдоний обнаружили в пробах еще четырех российских спортсменов. Все попавшиеся на допинге оказались легкоатлетами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На этот раз положительный результат на наличие запрещенного препарата обнаружили в допинг-пробах Надежды Котляровой, Гульшат Фазлетдиновой, Андрея Минжулина и Ольги Вовк.

Ранее m24.ru сообщало, что вещество мельдоний (милдронат), запрещенное с этого года в профессиональном спорте, обнаружено в допинг-пробах 99 спортсменов.

В их числе восемь россиян: биатлонист Эдуард Латыпов, велогонщик Эдуард Ворганов, фигуристка Екатерина Боброва, теннисистка Мария Шарапова, конькобежец Павел Кулижников, шорт-трекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова, волейболист Александр Маркин.

По неофициальным данным, также положительными были допинг-пробы игроков сборных России по регби-7 Алены и Алексея Михальцовых.

Положительный результат на мельдоний дали пробы и зарубежных спортсменов: чемпионки мира 2013 года в беге на 1500 метров шведки Абебы Арегави, грузинского борца-вольника Давида Модзманашвили, украинских биатлонистов Ольги Абрамовой и Артема Тищенко.