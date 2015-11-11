Россия готова следовать рекомендациям WADA по борьбе с допингом – Мутко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская сторона готова перепроверить все факты и последовать всем рекомендациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ситуации с проблемами допинга, заявил министр спорта Виталий Мутко.

"Дорожная карта" по решению проблем с допингом в нашей стране может стать способом пройти еще раз этот путь совместно с WADA, который мы прошли, начиная с 2010 года. Мы готовы перепроверить все факты, последовать всем рекомендациям", – цитирует Мутко "Р-Спорт".

Ранее министр спорта подтвердил, что существует угроза отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. При этом он отметил, что добросовестные спортсмены не должны страдать в сложившейся ситуации.

Антидопинговую лабораторию в Москве может возглавить иностранец

Напомним, 9 ноября в Женеве состоялась пресс-конференция Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был представлен доклад о применении допинга в России. Российскую сторону обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовали Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в Олимпиаде-2016.

Также из документа следует, что глава московской лаборатории WADA Григорий Родченков отдал приказ уничтожить 1417 допинг-проб российских атлетов, чтобы помешать расследованию. Родченков дал указания по уничтожению допинг-проб за три дня до того, как комиссия прибыла в Москву в декабре прошлого года. Пробы должны были отправить для повторного тестирования в другие лаборатории.