10 июня 2013, 14:35

Общество

Денежные компенсации донорам начнут выплачивать с августа

Фото: ИТАР-ТАСС

Денежные компенсации вместо бесплатного питания сдающим кровь начнут выплачивать уже в начале августа. Об этом сообщила главный врач станции переливания крови Ольга Майорова.

По ее словам, чтобы организовать процесс перехода на денежную компенсацию, необходимо провести целый ряд организационных моментов. Формальный период может занять около двух месяцев

Она также добавила, что в данный момент ведется работа по минимизации потерь бюджетных средств в связи с изменениями законодательства, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Как пояснила Ольга Майорова, наборы для питания доноров уже закуплены. "Мы должны провести мероприятия для предотвращения потери бюджетных средств. Нужно распределить наборы правильно, понять, сколько человек выберет питание, а сколько денежную компенсацию", - добавила она.

