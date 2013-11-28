В Москве отреставрировали здание посольства Сирии

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В Москве завершилась реставрация "Доходного дома Лоськова" 1906 года постройки. В настоящее время в нем размещается посольство Сирийской Арабской Республики, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

В советские времена этот особняк утратил практически все детали своего убранства: был разобран металлический эркер, срублен козырек, снесены печные трубы и разобрана ограда.

Не смотря на это, реставратоты смогли восстановить исторический облик фасадов здания. Работы по восстановлению начались в 2012 году.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин не раз говорил о сохранении исторического центра столицы как одной из приоритетных задач Стройкомплекса.

"Наша задача - максимально сохранить исторический центр, приведя его в соответствующий порядок", - отмечал Хуснуллин.

На проведение реставрационных работ было выделено 200 миллионов рублей. В эту сумму вошли фасадные и проектные работы, рассказал замначальника "Главного производственно-коммерческого управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России" Владимир Кузнецов.

"Все расходы идут за счет тех денег, которые мы зарабатываем благодаря хозяйственной и производственной деятельности", - пояснил он.