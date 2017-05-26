Власти не планируют сокращения адресной инвестиционной программы из-за реновации

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сокращения адресной инвестиционной программы из-за реновации не планируется. Средства на развитие важнейших городских направлений заложили в программу на три года вперед, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Программа реновации оценивается примерно в 3,5 триллиона рублей. Сейчас столичный бюджет составляет более 1,6 миллиона, из которых на строительство выделяется около 500 миллиардов. За счет профицита бюджета выделят 96 миллиардов на первый год реализации программы реновации.

В 2020 году завершится основная часть программы развития метро, на которую тратится около 157 миллиардов рублей в год. Закончатся также крупные дорожные стройки, за счет чего высвободятся средства.

