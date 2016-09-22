Жилой микрорайон построят в СВАО

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Жилой микрорайон построят на северо-востоке Москвы, сообщает mos.ru.

Дома возведут по адресу: Высоковольтный проезд, владение 21. Там на земельном участке площадью 15,7 гектара планируется построить жилье общей площадью 231,5 тысячи квадратных метров, при этом площадь квартир составит 138,8 тысячи квадратных метра.

Проектом также предусмотрено возведение детского сада на 220 мест, школы на 550 мест и поликлиники на 75 посещений в смену, а также административных зданий площадью 40,3 тысячи квадратных метров. В настоящее время на земельном участке находятся устаревшие производственно-складские здания, их снесут.

Кроме того, в районе Звенигородского шоссе планируется построить многофункциональный центр – офисы, гостиницу, предприятия общественного питания, торговые помещения и конгресс-центр. Общая площадь здания составит 94 тысячи квадратных метров.