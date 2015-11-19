Лифты в Москве оснастят стендами с видеонаблюдением

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В 13,3 тысячах столичных лифтов планируют установить специальные информационные стенды с камерами видеонаблюдения. Камеры необходимы в целях усиления мер безопасности, сообщили в Мослифте.

В настоящий момент объявлены два конкурса на выполнение комплекса услуг по производству, доставке, монтажу информационных панелей правил пользования лифтом с возможностью установки камер видеонаблюдения, монтируемых в панель лифта. Информационные панели будут легкими, эстетичными на вид и долговечными за счет применения антивандальных средств.

Всего на установку информационных панелей предполагается потратить 47 миллионов 101 тысячу рублей, передает Агентство "Москва".

Нормативы Москвы: замена лифтов в подъездах

Напомним, в столице отремонтировали более 700 лифтов по программе капитального ремонта. На сегодняшний день в эксплуатацию ввели 717 лифтов, по двум тысячам 608 лифтам работы завершат до 20 декабря.

Работы по замене лифтов по программе капитального ремонта начались в августе. Всего планировалось заменить 522 лифтов в 173 домах в девяти округах. Продолжительность ремонта лифтов должна была составить от 45 до 70 дней, в зависимости от типа лифтового оборудования.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки. В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенное постройки, домах, построенные в 1957–1968 годах.