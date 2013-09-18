Высотный дом на Рублевском шоссе может рухнуть в любой момент

16-этажка на Рублевском шоссе может рухнуть в любой момент

Жители панельной 16-этажки, расположенной на Рублевском шоссе, боятся, что она может рухнуть в любой момент, сообщает телеканал "Москва 24".

С 1997 года разрушения дома пытаются предотвратить разными средствами - ставят стальные подпорки, растяжки и укрепляют стены.

Семь лет назад выселили людей из квартир, расположенных в торцевой части здания, чтобы укрепить его. Однако меры не помогли, несущие стены по всем этажам продолжают деформироваться.

В департаменте городского имущества сообщили, что дом на балансе города не состоит. Жильцы говорят, что здание находится в ведении Министерства обороны.